"Ecco cosa serviamo ai clienti di KFC". Dipendente pubblica un video disgustoso

Molto spesso è meglio non sapere cosa accade nelle cucine dei ristoranti che frequentiamo. Un dipendente dellaha deciso di svelare le abitudini disgustose in uno dei locali franchising in America e di riprenderle in un video che ha poi pubblicato in rete. Immagini non adatte a stomaci sensibili.Il filmato mostra come si riutilizzino i piatti e le tazze sporchi, si friggono le patatine in un liquido vecchio e torbido si rimette in circolazione pollo vecchio e coperto di muffa."Allora, cosa vuoi che il mondo sappia di KFC?", dice il dipendente al collega che sta mettendo in atto queste pratiche. "Questo pollo è stato cucinato oggi pomeriggio, ma domani sarà venduto di nuovo", spiega l'impiegato.