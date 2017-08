Il ragazzo del Van, Driss Oukabir, un ragazzo come tanti e quel dettaglio inquietante su Facebook

Giovedì 17 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 21:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Origini maghrebine, nato a Marsiglia ma residente in Spagna con regolare permesso di soggiorno: Driss Oukabir, il giovane principale sospettato dell'attentato di oggi a Barcellona, sembrava un ragazzo normale, come tanti.Anche vedendo il suo profilo Facebook, è possibile vedere foto tipiche dei giovani d'oggi: selfie, ricordi di giornate passate al mare (appena due giorni fa), ma anche un dettaglio che potrebbe risultare inquietante.Tanti i selfie allo specchio, come i suoi coetanei di tutto il mondo. Ma anche la foto in cui si rilassa in spiaggia e in cui un amico, forse il cugino, gli scrive: «Divertiti!».Scorrendo ancora il profilo Facebook, Driss Oukabir, a cui è intestato il noleggio del furgone bianco con cui sono state investite decine di persone sulle Ramblas, risulta essere un grande fan dell'hip-hop. Tra i brani condivisi, lo scorso 9 agosto, compare anche una canzone dal titolo 'AK47'.Per chi non lo sapesse, si tratta della sigla con cui viene identificato il kalashnikov, l'arma preferita dai jihadisti. Un po' poco per avere sospetti su qualcuno, ma alla luce di quanto accaduto oggi il tutto risulta particolarmente inquietante e drammatico.Da qualche minuto, il profilo Facebook risulta non essere più attivo. Probabilmente il social network lo ha 'bannato' dopo le ripetute segnalazioni degli utenti.