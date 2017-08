Fisco, buone notizie: 20 miliardi di rimborsi ai contribuenti

Domenica 13 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 16:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tra fine agosto e i primi di settembre gli italiani finiranno di incassare quasi 20 miliardi di euro diper i redditi 2016. I contribuenti che hanno chiuso la dichiarazione in credito sfiorano i 21 milioni, in costante crescita negli ultimi anni.L'importo medio restituito si aggira suianch'esso in aumento. È quanto emerge da una ricerca sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche di UHY Italy, network di società di consulenza fiscale, revisione e consulenza sul lavoro.