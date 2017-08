Lutto per il filosofo Paolo Flores d'Arcais, morta la moglie Anna

Venerdì 11 agosto 2017 dopo 18 mesi di malattia è morta Anna Lidia Mosciatti, moglie di Paolo Flores d'Arcais. Anna secondo le sue volontà sarà cremata e non ci saranno funerali o cerimonie di ricordo.

Paolo ringrazia tutti gli amici che sono stati vicini ad Anna in questi mesi e ringrazia in modo particolarissimo il dottor Alessandro Mola il professor Massimo Rossi il professor Francesco Pugliese il dottor Gianluca Menniti la dottoressa Katia Bruno la dottoressa Sabina Martelli il dottor Hassan le infermiere della terapia intensiva e del reparto, Piera, Raffaella, Barbara, Evelina, Ada, Giuseppe, Maria, Debora, Pina e le infermiere e i medici di cui colpevolmente non ha memorizzato i nomi. Perché tutti hanno manifestato nel loro lavoro e vocazione una professionalità fuori del comune unita a una ancor più rara sensibilità umana.

Sabato 12 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 13:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..