Troppo stress? Il generatore di fusa online potrebbe fare al caso vostro

Non solo rappresentano nella maggior parte dei casi un segnale di benessere da parte del gatto che le emette, è risaputo che ledelcontribuiscano anche al benessere degli esseri umani. Secondo gli etologi, le fusa servono a comunicare alla mamma che va tutto bene a partire dall’allattamento, quando ancora non miagolano.E’ il modo in cui i micetti comunicano che sta andando tutto per il verso giusto, al quale la mamma risponde con lo stesso suono per tranquillizzarli. Questa irresistibile melodia resta anche quando i gatti vivono accanto agli esseri umani. E fa molto bene anche a questi ultimi:, regolarizzando i battiti cardiaci, stabilizzando la pressione sanguigna e allontanando i rischi di malattie al cuore. Inoltre, la frequenza delle fusa varia tra i 20 e i 50 Hz, il range ideale per accelerare i processi di calcificazione delle ossa rotte.E’ probabilmente pensando a questi benefici, principalmente al fattore anti-stress, che il sito MyNoise ha ideato un generatore di fusa . Un modo per far assaporare il piacere delle fusa a chi non può tenere un gatto in casa, a chi è allergico al pelo del gatto, o a chi - pur avendo un gatto - quando è fuori casa ha voglia di ascoltare le fusa.. “Ho impostato i livelli esattamente come quelli della mia gatta, morta un anno fa, è il mio ricordo preferito di lei”; “Questa è la cosa più rilassante che abbia mai sentito! La ascolto per ore e ore”; “Sul lavoro sono sempre molto stressato. Dal momento che il mio gatto non può starmi addosso per calmarmi, questo mi aiuta”, sono alcuni dei commenti lasciati dagli utenti che hanno apprezzato le fusa online.Tra gli altri suoni rilassanti offerti dal sito ci sono quelli delle passeggiate invernali e il rumore prodotto dal fuoco . Modi diversi per sciogliere le tensioni e trovare un po’ di calma.