Yoga con gli alpaca: l'insolito allenamento di un gruppo di canadesi

In Canada sfidano il vento e il freddo per vivere un'esperienza unica e fuori dall'ordinario. Questo gruppo di canadesi ha sperimentato lo yoga all'aperto in compagnia di alcuni dolcissimi alpaca. "Sei totalmente immerso nella natura e gli animali sono proprio di fronte a te – racconta l'istruttrice di Yoga Angie Inglis – puoi toccarli mentre camminano e mangiano proprio di fronte a te. Puoi vederli nel loro ambiente e, allo stesso tempo, fare qualcosa che fa bene al tuo corpo, fa bene alla tua mente, fa bene al tuo spirito". Un modo dunque per allenare il proprio corpo e trovare un po' di pace: il tutto grazie alla compagnia di questi splendidi animali.

