World Pizza Day, le ricette più strambe da tutto il mondo

Il 17 gennaio è il World Pizza Day, la Giornata Mondiale della Pizza in altre parole. C’è anche chi la chiama la giornata della vera pizza italiana, giusto per ribadire l’importanza dell’arte tradizionale del pizzaiolo italiano, riconosciuta dall’Unesco patrimonio immateriale dell’umanità nel 2017. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

Leggi anche: >> DIETA DELLA PIZZA, – 7 KG IN 30 GIORNI: ECCO COME FUNZIONA

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Gennaio 2022, 15:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA