Wimbledon, Berrettini si ritira: è positivo al Covid

(LaPresse)Stagione maledetta per Matteo Berrettini. Dopo aver saltato i tornei sul rosso per l'intervento alla mano destra dello scorso marzo – ma reduce dal doppio successo sull'erba a Stoccarda e al Queen's – il 26enne romano non ha nemmeno potuto cominciare l'avventura al torneo di Wimbledon. Berrettini, che avrebbe dovuto esordire nel pomeriggio contro il cileno Cristian Garín, è risultato infatti positivo al Covid ed è stato costretto al ritiro. "Avevo dei sintomi, ho fatto il tampone in autonomia. Ho il cuore spezzato", ha annunciato il campione azzurro, che non presenta sintomi gravi. Il test per il Covid non è obbligatorio a Wimbledon e gli organizzatori non impongono lo stop forzato nel caso in cui un giocatore risulti positivo a un test antigenico. Lo scorso anno Berrettini aveva raggiunto la finale dello Slam londinese, cedendo solo a Novak Djokovic.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Giugno 2022, 08:29

