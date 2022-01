Will Smith e il cast di Una Famiglia Vincente: «Il segreto di Serena e Venus Williams è nelle sconfitte, non nelle vittorie»

È unanime a riguardo il cast di Una Famiglia Vincente - King Richard, in sala dal 13 gennaio distribuito da Warner Bros Italia. Il vero segreto di un campione, e in questo caso due campionesse mondiali come Venus e Serena Williams, non sono le vittorie, ma le sconfitte che riescono a superare. Il film ripercorre la vita di Richard Williams, un padre imperterrito che ha contribuito a formare due delle atlete più dotate di tutti i tempi, che hanno cambiato lo sport del tennis per sempre. Il due volte candidato all'Oscar Will Smith ("Ali", "La ricerca della felicità", "Bad Boys for Life") interpreta Richard, sotto la direzione di Reinaldo Marcus Green ("Monsters and Men"). Spinto da una chiara visione del loro futuro, e utilizzando metodi non convenzionali, Richard ha un piano che porterà Venus e Serena Williams dalle strade di Compton in California agli scenari internazionali, come icone leggendarie. Il film profondamente toccante, mostra il potere della famiglia, della perseveranza e dell’incrollabile convinzione come mezzi per raggiungere l'impossibile e avere un impatto sul mondo. (Servizio a cura di Eva Carducci)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Gennaio 2022, 12:06

