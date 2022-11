Violenza donne, foto gruppo governo davanti a P. Chigi in rosso

Sulla facciata i nomi delle 104 vittime di quest'anno

Roma, 24 nov. (askanews) - Foto di gruppo del governo davanti a palazzo Chigi 'in rosso'. In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, infatti, la facciata è stata illuminata di rosso, con la proiezione dei nomi delle 104 donne uccise dall'inizio dell'anno.

A conclusione del Consiglio dei ministri, tutta la squadra con la presidente Giorgia Meloni, si è schierata in piazza Colonna per una foto 'simbolo'.

