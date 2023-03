Weekend a Roma e dintorni: 5 eventi da non perdere sabato 25 e domenica 26 Marzo

È in arrivo un altro weekend e a Roma sono tanti gli eventi e le iniziative a cui partecipare per trascorrere una giornata all’insegna del divertimento. Per sabato 25 marzo e domenica 26 marzo, la Capitale offre una serie di appuntamenti ma in particolare sono 5 quelli da non perdere: Giornate FAI di Primavera; Vintage Market; Apertura casa delle farfalle; Fashion Festival a Castel Romano. Questi sono solo alcuni degli eventi accessibili a Roma in questo fine settimana.

FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

LEGGI ANCHE: -- Questa domenica blocco delle auto a Roma, guarda chi può circolare

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Marzo 2023, 15:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA