Pupo alla conquista del Kazakistan, prima puntata: l'ambasciatore della musica pop italiana a Uralsk

Così comincia il viaggio di Pupo in Kazakistan. «Città di Uralsk, Kazakistan. Voi vi chiederete, ma anche io me lo chiedo perché Pupo è qui?», per rispondere a questa semplice domanda ecco le pillole video, realizzate da Sebastiano Fernandez, che descrivono il viaggio di Pupo nel Paese dell’Asia centrale.

La prima puntata di Pupo in Kazakistan

Nella prima puntata, Pupo si trova nel bellissimo e spaziosissimo Palazzo Atameken, in occasione della conferenza stampa di presentazione dei suoi tre spettacoli in programma a Uralsk. Pupo, ambasciatore della musica pop italiana, è il primo cantante straniero a esibirsi qui.

Un viaggio di undici tappe - ripreso in esclusiva per Leggo.it - che ha avuto inizio nel bellissimo Palazzo Atameken a Uralsk. Ogni giovedì un nuovo appuntamento.

