Francesco Gabbani si inchina a Vasco Rossi, l'abbraccio dopo il concerto a San Siro: «Sei il genio dei geni»

«Sei il genio dei geni, assomigli un po' a Totò Modugno». Queste le parole del Blasco appena ha stretto la mano ieri a Francesco Gabbani, che è andato a trovarlo al suo concerto allo stadio San Siro di Milano. Il cantante toscano, grande fan della rockstar, ha pubblicato orgoglioso il video dell'incontro sul suo profilo Instagram.

I complimenti di Vasco Rossi

«Complimenti veramente perché tu sei bravissimo - dice Vasco Rossi a Gabbani - Sei un genio, fai parte del genio dei geni».

Poi ha proseguito Vasco, «tra l'altro tu somigli un po' a Domenico Modugno». Allora Gabbani ha scherzato «così se allargo le braccia sembro un po' Modugno» ma la rockstar gli ha precisato: «No, hai i baffetti».

Il messaggio social di Francesco Gabbani

«Ieri sono andato a vedere un concerto strepitoso - ha raccontato Gabbani su Instagram - e ho avuto la fortuna di incontrare Vasco Rossi e di poterlo abbracciare e ringraziare per tutto quello che è, che fa e che rappresenta. Caro Vasco, è impossibile descrivere quanto la tua musica e la tua arte siano importanti per me e per milioni di persone. Mi porterò sempre nel cuore le tue parole e i tuoi complimenti. Grazie Vasco, sei un artista ed un uomo immenso e mi hai fatto davvero emozionare».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Giugno 2024, 16:30

