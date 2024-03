Vannacci: "Razzista io? Grave errore tentare di omologare tutti in inclusività farlocca"

"Non ha alcuna logica dare del razzista a me. Io mi sono reso conto di quanto le persone appartenenti a delle minoranze siano fiere di avere quella tale caratteristica. Per cui tentare di omologare tutti in un'unica umanità per nulla rappresentativa è un grande errore commesso in nome di un'inclusività farlocca" lo ha detto Roberto Vannacci, presentando il suo libro "Il coraggio vince" insieme a Francesco Storace.

