DonatoriNati, un nuovo socio onorario: il prof. Vaia dello Spallanzani tra i donatori di sangue della Polizia

Un nuovo Socio Onorario per DonatoriNati: il Direttore Generale dell’Istituto INMI Spallanzani Prof. Francesco Vaia entra a far parte della grande famiglia dei donatori di sangue della Polizia di Stato. Presso la Direzione Centrale di Sanità il Presidente Onorario DonatoriNati-Prefetto Franco Gabrielli, ha conferito il titolo di Socio Onorario DonatoriNati Polizia di Stato al Direttore dell’ INMI Francesco Vaia.

Presenti alla cerimonia il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Lamberto Giannini ed il Direttore Centrale di Sanità Fabrizio Ciprani. “A testimonianza dell’impegno profuso con passione nel diffondere la cultura della donazione del sangue, nella piena condivisione dei valori di Donatorinati - Polizia di Stato.” Sono queste le motivazioni che hanno portato l ‘ Associazione a conferire il prestigioso riconoscimento.

Un percorso iniziato da tempo: il 18 novembre dello scorso anno, una donazione di sangue organizzata nello spazio antistante l’ istituto INMI Spallanzani ha suggellato una collaborazione che ha portato ad un aumento dei numeri dei donatori di sangue e ha incuriosito tantissimi giovani. «L’inserimento di un nuovo socio onorario rafforza DonatoriNati: tante le idee, le iniziative legate alle capacità umane e professionali del prof Francesco Vaia che andranno ad arricchire non solo la nostra associazione, ma anche il mondo del volontariato. DonatoriNati, in linea con l ‘Esserci Sempre della Polizia di Stato, vuole essere un ponte che collega Istituzioni e Volontariato per rendere la nostra comunità più forte e foriera di valori importanti» - afferma il Presidente Nazionale DonatoriNati Claudio Saltari. Il mondo del volontariato è silenzioso ma molto attivo, perché Chi dona il sangue, dona la vita.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Febbraio 2023, 12:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA