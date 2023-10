Un Picasso in palestra: succede a Trieste

Un Picasso autentico, esposto per un giorno all’interno di una palestra: un evento unico che ha messo insieme arte, sport e solidarietà. Nella palestra John Reed di Trieste c’è stata l’inaugurazione della mostra “Picasso Celebration 1973-2023 50th Anniversary”, frutto della collaborazione fra John Reed, il Museo Folligeniali e la Scuola d’Arte Bergognone, impegnata in un progetto sociale dedicato alla terapia artistica per ragazzi fragili. La mostra, che sarà visitabile gratuitamente ogni sabato dal 28 ottobre al 30 dicembre, ricorda i 50 anni trascorsi dalla morte del maestro spagnolo e presenta una raccolta di libere interpretazioni delle opere di Picasso, realizzate dagli artisti del Museo Folligeniali e della Scuola d’Arte Bergognone.

L'opera originale, eccezionalmente esposta solo per la giornata di inaugurazione, è “Due Modelle”, un’incisione che riporta la data 18.06.68 e la firma autografa dell’artista.

