(Agenzia Vista) Roma, 24 dicembre 2021 Lunghe file in farmacia fino a sera nel giorno della Viglia di Natale per assicurarsi di risultare negativi al tampone prima di incontrare amici e parenti per il classico cenone e per il pranzo del 25. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Dicembre 2021, 10:20

