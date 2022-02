Ucraina, Zelelnsky firma la richiesta di adesione all'Ue

(LaPresse) Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha firmato una richiesta di adesione dell'Ucraina all'Unione europea. Andrii Sybiha, capo dell'ufficio di Zelensky, ha dichiarato sulla sua pagina Facebook ufficiale che i documenti "stanno arrivando a Bruxelles". Nelle fotografie e nei video diffusi a proposito della firma, a fianco di Zelensky si vedono il primo ministro Denys Shmyhal e il presidente del parlamento Ruslan Stefanchuk. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Febbraio 2022, 22:19

