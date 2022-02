Ucraina, von der Leyen; "Stop a disinformazione russa in Ue"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 28 febbraio 2022 "In secondo luogo, con un altro passo senza precedenti, vieteremo nell'UE la macchina dei media del Cremlino. La Russia Today e Sputnik, di proprietà statale, così come le loro sussidiarie non saranno più in grado di diffondere le loro bugie per giustificare la guerra di Putin e di vedere la divisione nella nostra Unione. Quindi stiamo sviluppando strumenti per vietare la loro disinformazione tossica e dannosa in Europa", così la presidente della Commissione Ue von der Leyen. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Febbraio 2022, 08:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA