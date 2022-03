(LaPresse) Il messaggio delle donne ucraine combattenti arriva l'8 marzo, giorno della festa della donna. "Abbiamo messo in salvo i nostri figli, ora ci uniamo agli uomini. Distruggeremo il nemico in ogni centimetro di terra ucraina", dicono in un videomessaggio che è diventato virale sui social alcune militari. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Marzo 2022, 09:30

