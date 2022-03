(LaPresse) Arrivano anche belle storie dalla guerra in Ucraina. Un video che sta spopolando sui social, mostra un soldato russo catturato che viene rifocillato con bevande e cibo dalla popolazione ucraina. Poi il militare si commuove quando riesce a fare una videochiamata alla madre. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Marzo 2022, 12:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA