Ucraina, Salvini risponde a polemiche: "Ripartirò nei prossimi giorni, spero vedere altri politici"

(LaPresse) - "Io ci torno al confine con l'Ucraina. Lo rifarò nei prossimi giorni, senza telecamere perché le uniche che ho visto in questi giorni sono quelle organizzate dal sindaco che aveva deciso di contestare. Io sono pronto a ripartire, e mi piacerebbe che ci fossero politici di destra e di sinistra. Non ne ho incontrati tanti al campo profughi al confine, magari li incontro la settimana prossima". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, dopo aver assistito alla Lectio Magistralis del cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, all'Angelicum di Roma. "Amareggiato per quanto è successo? Sconcertato - aggiunge -. Io ci torno e spero di essere in buona compagnia".

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Marzo 2022, 20:27

