(Agenzia Vista) Kiev, 27 marzo 2022 I canguri del bioparco di Kharkiv sono stati evacuati e portati in un luogo sicuro. Ecco le immagini del loro viaggio in furgone. / Twitter MFA of Ukraine Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Marzo 2022, 16:38

