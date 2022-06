(Agenzia Vista) Roma, 22 giugno 2022 "Solo una pace concordata e non subita può essere davvero duratura in Ucraina. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi nelle comunicazioni alla Camera dei deputati in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Giugno 2022, 11:54

