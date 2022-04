(LaPresse) - "Di indecente ci sono solo i massacri che vediamo tutti i giorni". Così il Presidente del Consiglio, Mario Draghi ha replicato alle parole della portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova che aveva definito indecente la posizione dell'Italia sulle sanzioni alla Russia. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Aprile 2022, 14:18

