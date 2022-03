Ucraina: bombardamenti su edifici residenziali a Sumy, molti civili morti

(LaPresse) Gli aerei russi hanno bombardato, nella notte da lunedì e martedì, le città dell'Ucraina centrale e orientali nonostante l'annunciata tregua. Lo hanno riferito funzionari ucraini, che denunciano bombardamenti anche nei sobborghi di Kiev. Nelle immagini le devastazioni a Sumy, a est della capitale, vicino al confine russo, dove le bombe sono cadute su edifici residenziali e hanno distrutto una centrale elettrica. Secondo le autorità ci sono "molti morti e feriti", senza fornire numeri. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Marzo 2022, 08:15

