La nuova era di Eric Nam è iniziata. "I don't know you anymore" è il titolo del nuovo singolo che segna il ritorno sulle scene musicali del cantante, che promette, tante novità. Si inizia con un un nuovo disco, "There and back again" e poi con un tour mondiale che farà tappa anche in Italia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Ottobre 2021, 12:22

