Turiste spagnole in maschera a Roma, la festa senza rispetto al Vittoriano: urla e schiamazzi, passanti senza parole

Turiste spagnole in festa sulla terrazza del Vittoriano, a piazza Venezia, nel cuore di Roma. La scena, che ha lasciato senza parole i presenti, è avvenuta sabato mattina intorno alle 12.30. Le giovani turiste si sono "esibite" mascherate con indumenti gonfiabili, hanno cantato e ballato sguaiate, facendo il verso alla statua equestre che raffigura Vittorio Emanuele II.

Turiste spagnole, la festa a Roma

Le ragazze hanno festeggiato un addio al celibato sul monumento romano, tra lo stupore dei presenti. Urla, schiamazzi e versi alla statua del Vittoriano, che hanno indignato chi si trovava in visita. La scena è diventata virale anche sui social, dove sono circolati video e foto. «In altri paesi tutto ciò non avverrebbe», ha commentato qualcuno, secondo quanto riporta Il Messaggero.

Cosa è successo

Le spagnole sono salite lungo la scalinata interna, hanno usato le panchine di marmo per fare selfie, indossare discutibili costumi, tutto questo per almeno 40 minuti. Nessuno è intervenuto. A dar fastidio il modo sguaiato con cui hanno preso possesso della terrazza più alta dedicata ai caduti, dove tra canti e balli si sono esibite facendo il verso al monumento di Vittorio Emanuele II. Qualcuno si è meravigliato: «Dopo i blitz degli anarchici pensavamo che i controlli fossero aumentati, invece...». Molti turisti hanno preso le distanze, si sono allontanati disgustati, ma nulla più. L'altare della Patria è rimasto in balìa delle turiste spagnole mascherate.

