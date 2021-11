(LaPresse) A Trieste scontri tra i manifestanti No Green Pass e le forze dell'ordine. I partecipanti al corteo hanno cercato di entrare in Piazza Unità d'Italia, transennata e presidiata dalle stesse forze dell'ordine. La polizia ha fermato dieci persone, condotte in Questura per l'identificazione.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Novembre 2021, 08:00

