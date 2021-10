Trieste, Puzzer: "Abbiamo detto a Patuanelli che non molliamo. Obiettivo resta abrogazione Green Pass"

(LaPresse) Il leader dei portuali di Trieste Stefano Puzzer ha fatto un punto con i suoi dopo l'incontro con il ministro alle Politiche agricole, Stefano Patuanelli. "Il ministro ci ha assicurato che porterà le nostre istanze martedì al governo. Noi gli abbiamo detto che non molleremo mai e che il nostro obiettivo finale rimarrà sempre togliere l'obbligo del Green Pass e del vaccino", ha detto il portavoce del Coordinamento 15 ottobre: "Se martedì non succederà nulla, andremo avanti lo stesso. L'importante è far sentire che non solo Trieste ma tutta Italia. Tutti dobbiamo far capire che la battaglia sarà lunga ma pacifica. I segnali stanno arrivando, finalmente non siamo invisibili". DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Ottobre 2021, 16:24

