(LaPresse) - Dopo lo sgombero di lunedì al porto di Trieste e il corteo e sit-in in Piazza Unità d'Italia un gruppo di attivisti è rimasto nel luogo simbolo della città in presidio. Una cinquantina di persone ha dormito nella piazza. La forze dell'ordine monitorano la situazione in città.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Ottobre 2021, 08:51

