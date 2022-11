Treviso, sequestrata un'auto da 250mila euro - Le immagini

Una macchina del valore di 250mila euro, più precisamente una Bentley, è stata sequestrata a Treviso dai militari della guardia di finanza. L'auto di lusso era stata importata di contrabbando da Andorra. La lussuosa e costosissima vettura, era stata immatricolata nel 2020 nel Principato di Andorra e importata in Italia evadendo dazi doganali per 45.000 euro. Si tratta di una Bentley Continental Gran Turismo alla cui guida è stata trovata una donna residente in provincia di Treviso.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Novembre 2022, 08:48

