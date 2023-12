Treviso. Torna la tradizionale bigolata della Vigilia di Natale: "bigoi" in salsa gratis per tutti Video

Treviso, torna la tradizionale bigolata della Vigilia di Natale: "bigoi" in salsa gratis per tutti. Una tradizione, quella dei bigoli in salsa il giorno della Vigilia, che si rifà all’osservanza della religione Cattolica, che richiede di mangiare “di magro”, evitando la carne, nei giorni che precedono le Feste.

Questo tipico formato di pasta veneziano viene da lontano, quando ai tempi della Serenissima si usava il “torcio bigolaro” per modellare l’impasto dei bigoli, simili a spaghetti grossi e porosi, tuffati poi nella salsa a base di acciughe e cipolle: un primo piatto delle famiglie più povere, ma ricchissimo di sapore.

