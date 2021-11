Travis Scott, 8 morti schiacciati contro il palco al concerto: il momento in cui il rapper interrompe lo show

(LaPresse) Almeno 8 morti nella calca durante l'esibizione di Travis Scott all'Astroworld Festival di Houston, in Texas. Sui social network sono comparsi moltissimi video girati prima, durante e dopo la tragedia: il rapper americano ha interrotto due volte il suo show prima di capire l'entità del dramma che si stava consumando. Le vittime sarebbero rimaste schiacciate tra la folla in panico. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Novembre 2021, 12:08

