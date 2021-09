Tragedia in Superbike, muore pilota 15enne

(LaPresse) Tragedia in Superbike sul circuito di Jerez della Frontera, in Spagna. Morto in un incidente il 15enne Dean Berta Vinales. Il cugino del pilota di Motogp Maverick è caduto in gara 1 del Campionato FIM Supersport 300 ed è stato investito da altre moto. Troppo gravi le lesioni riportate "alla testa e al torace" e inutili sono stati i soccorsi tempestivi in pista. Il giovane è stato portato in elisoccorso all'ospedale di Siviglia ma non ce l'ha fatta. La gara, subito interrotta, è stata annulla: sospeso tutto il programma sul circuito spagnolo per la giornata di oggi. E' il terzo pilota di moto teenager a perdere la vita in pista negli ultimi quattro mesi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Settembre 2021, 19:12

