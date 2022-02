"The Marvelous Mrs. Maisel" su Prime Video l'attesa quarta stagione. Rachel Brosnahan: « Ho grande stima per Midge, è imperfetta come noi»

È finalmente arrivata su Prime Video la quarta stagione di "The Marvelous Mrs. Maisel", creata da Amy Sherman - Palladino con protagonista la magnetica Rachel Brosnahan. È il 1960 e c’è aria di cambiamento. Cercando di affinare il suo show, Midge (Brosnahan) si trova un ingaggio che le permette di avere carta bianca per quello che riguarda la sua creatività. Ma l’impegno che mette nella sua arte – e il tempo che le dedica – crea una spaccatura fra lei, la sua famiglia e gli amici. « Midge mi piace perché è una combattente. Lotta per sé stessa. Ma lo fa con humor » rivela il quattro volte vincitore dell’Emmy Tony Shalhoub. Vedremo il personaggio di Midge affrontare un cambiamento in questa nuova stagione: « Mi piace il fatto che in TV ci sia un personaggio così vulnerabile e caotico. Una persona imperfetta come noi » racconta Rachel Brosnahan in collegamento su Zoom. "The Marvelous Mrs. Maisel" è su Prime Video ogni venerdì con due nuovi episodi per quattro settimane. (a cura di Paola Schettino Nobile)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Febbraio 2022, 22:52

