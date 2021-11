Terza dose vaccino, Brusaferro (Iss): "Over 80 hanno raggiunto il 30%. Importante andare avanti"

(Agenzia Vista) Roma, 12 novembre 2021 "Sta crescendo il numero delle fasce di età con la terza dose. In particolare gli over 80 hanno superato il 30,4%. Per questa fascia di età è particolarmente rilevante raggiungere la copertura immunitaria" così il presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro durante la conferenza stampa di monitoraggio dell'emergenza Covid-19 nella sede del Ministero. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Novembre 2021, 09:52

