Terza dose, Rezza: "Da valutare ipotesi di accorciare attesa di sei mesi"

(Agenzia Vista) Roma, 19 novembre 2021 "Accorciare l'intervallo tra la seconda e la terza dose a sei mesi non avrebbe effetti negativi e potrebbe dare qualche possibilità in più per accelerare la campagna. Sicuramente un elemento da valutare con una certa attenzione" così il Direttore Generale della Prevenzione sanitaria presso il Ministero della Salute Giovanni Rezza alla conferenza stampa di monitoraggio dell'emergenza Covid-19 al Ministero della Salute. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Novembre 2021, 11:09

