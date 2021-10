Covid, allarme Oms: «Paesi che fanno le terze dosi impediscono agli altri di vaccinare»

(Agenzia Vista) Ginevra, 13 ottobre 2021 "I paesi che continuano a lanciare booste,, campagne di terze dosi, stanno effettivamente impedendo ad altri Paesi di vaccinare le loro popolazioni più a rischio. L'offerta è limitata. Alla fine, questo è un gioco a somma zero". Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus torna a lanciare un monito sulla necessità di vaccinare equamente tutto il mondo e non soltanto i Paesi più ricchi. WHO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Ottobre 2021, 09:19

