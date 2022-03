Terrorismo internazionale, quattro arresti tra Bari e Cuneo

È in corso dal questa mattina all'alba un blitz per reati connessi al terrorismo internazionale. La Polizia sta eseguendo, nella province di Bari e Cuneo, un'ordinanza cautelare nei confronti di quattro cittadini di origine albanese da anni residenti in Italia. Le misure cautelari sono state emesse dal gip del Tribunale di Bari, su richiesta del Procura della Repubblica di Bari - Direzione Distrettuale Antimafia .

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Marzo 2022, 10:35

