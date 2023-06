Terrificante incidente in A4 tra sei auto e un mezzo pesante: cinque feriti Video

Maxi-incidente in A4 tra gli svincoli di Montebello Vicentino e Montecchio Maggiore in direzione Venezia. Coinvolte nell'impatto avvenuto intorno alle 8.45 di oggi, 6 giugno, sei auto e un mezzo pesante, il bilancio è di cinque feriti.

L'incidente in A4

I vigili del fuoco arrivati da Lonigo hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da una Fiat 500 rovesciata, il passeggero rimasto incastrato tra le lamiere. Sul posto il Suem con diverse ambulanze che hanno soccorso i feriti e portato le cinque persone in Pronto soccorso. Intervenuta anche la Polstrada e il personale ausiliario di autostrada che hanno deviato il traffico in una sola corsia. Inevitabili i rallentamenti. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate intorno alle 10.

