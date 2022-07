"Terminal List", Chris Pratt nella serie Prime Video: «Credo nella giustizia, non nella vendetta»

È su Prime Video Terminal List, la serie diretta da Antoine Fuqua con protagonista Chris Pratt e basata sul romanzo best-seller di Jack Carr. Terminal List segue la storia di James Reece (Chris Pratt) dopo che alla sua squadra di Navy Seal viene tesa un’imboscata durante un’operazione segreta ad alto rischio. Reece torna a casa dalla sua famiglia con ricordi confusi dell’evento e dubbi sulle sue responsabilità. Tuttavia, man a mano che emergono nuove prove, Reece scopre che forze oscure stanno operando contro di lui, mettendo in pericolo non solo la sua vita ma anche quella di coloro che ama. «Posso dirti con certezza che non sarei affatto un buon detective» racconta Chris Pratt.

«Mia moglie, in compenso, sarebbe incredibile! Io e lei ne abbiamo parlato varie volte, è d'accordo con me sul fatto che io non sarei bravo a cavarmela. Sono uno che non si accorge delle cose: magari entro in stanza e dico "Tesoro, dove sono le mie chiavi? Non riesco a trovarle". E, magari, sono proprio davanti a me! » Gli 8 episodi di Terminal List sono su Prime Video.

