(Agenzia Vista) Spagna 31 agosto 2022 In Spagna una tempesta ha provocato numerosi danni per la grandinata che ha colpito la Catalogna ed in particolare la zona di La Bisbal d’Empordà nella Girona. / Telegram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Settembre 2022, 09:50

