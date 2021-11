Dal 2023 il Canone Rai sparirà dalla bolletta, per favorire la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica voluta dall'Unione Europea. I fornitori non potranno più riscuotere oneri non correlati al settore dell'energia elettrica. Ecco cosa cambierà. Foto: Shutterstock - Music: 'Perception' from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Novembre 2021, 14:05

