Tamponi rapidi in farmacia, ecco perché sono poco affidabili

Nei giorni delle feste è corsa al tampone, con code lunghe anche svariate ore in farmacia e nei test drive di tutta Italia. Proprio in farmacia, inoltre, scarseggiano ormai i test rapidi da acquistare che rilevano la presenza di proteine del virus. Rispetto ai test molecolari, con cui condividono le modalità di prelievo, i rapidi hanno dimostrato di non essere del tutto affidabili. Foto Shutterstock / Music: «Perception» from Bensound.com

LEGGI ANCHE >> LE MASCHERINE FFP2 POCO EFFICACI, COVID PASSA DAGLI OCCHI

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Dicembre 2021, 12:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA