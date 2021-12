Tamponi, Figliuolo: "Italiani fanno code per Black Friday, possono aspettare anche in farmacia"

(Agenzia Vista) Torino, 27 dicembre 2021 "Bisogna avere molta pazienza, i cittadini stanno in coda per il Black Friday, lo possono fare anche per i tamponi. Noi ci stiamo organizzando e abbiamo messo in campo risorse della Difesa. Non è la panacea di tutti i mali ma un concorso in più alle Asl". Così il generale Francesco Figliuolo, in visita a Torino. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Dicembre 2021, 19:45

