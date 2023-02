Superenalotto, festa alla Tabaccheria del Duomo per il biglietto da 4milioni

Superenalotto. Euforia alla Tabaccheria del Duomo, in via della Dogana 1 in pieno centro a Milano, dove è stato venduto uno dei 90 tagliandi del sistemone che ha centrato il super jackpot da 371 milioni di euro. "Passano tante persone da noi, almeno un centinaio al giorno, speriamo che abbia vinto un nostro cliente", hanno dichiarato i due titolari Sabrina e Giorgio. "Siamo contenti perché finalmente è stata vinta questa quota esagerata e qualcuno ha vinto qui", hanno aggiunto i due che hanno poi concluso: "Ci aspettiamo che passi, almeno per un saluto".

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Febbraio 2023, 15:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA