Il Telescope Array ha registrato il secondo raggio cosmico più intenso mai rilevato, denominato "Amaterasu", in onore a una divinità della mitologia giapponese. Questo raggio cosmico, con un'energia calcolata di 244 exa-elettronvolt, proviene da una zona dello spazio vicino alla Via Lattea, conosciuta come "Vuoto Locale". La sua traiettoria apparentemente non influenzata dai campi magnetici determina la natura misteriosa di questo evento. Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Novembre 2023, 21:24

