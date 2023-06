Strage di Fidene, "Nicoletta era una persona solare"

Giovanni Betti e Giulio Iachetti, vedovi di due delle donne uccise nella strage di Fidene dell'11 dicembre 2022, Nicoletta Golisano e Fabiana De Angelis, sono stati ospiti di Monica Giandotti ad Agorà Rai su Rai3.

Agorà, parlano i vedovi della strage di Fidene

«Nicoletta era una persona talmente solare che chiunque la conosceva le voleva almeno bene, secondo me se l'avesse conosciuta il giorno prima non l'avrebbe fatto», le parole di Giovanni Betti. «Questi mesi stanno passando nel tentativo di ritornare a costruire, piccoli passi per cercare di far tornare la famiglia nell'obiettivo che aveva, e ancora ha». «Stiamo rimettendo insieme i pezzi, ci vuole un coraggio enorme, non che io ne abbia, però mi è venuto grazie alla forza di tutti coloro che si avvicinano e mettono un tassello».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Giugno 2023, 19:00

