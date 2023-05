Storie Italiane, la rivelazione della figlia di Milva: «C'è una cosa che mi manca tantissimo di lei...»

«Cosa mi manca più di mia madre? La voce, ma la voce anche in casa, il sentirla», questa mattina in diretta a Storie Italiane su Rai1 condotto da Eleonora Daniele, Martina Corgnati, figlia di Milva ha ricordato la grande interprete scomparsa due anni fa. «Devo dirti anche che negli ultimi anni, da quando stava davvero male, questa voce non c’era più - ha aggiunto - si era talmente abbassata che era diventata una sorta di filo scuro. E quindi mi mancava già allora, ma in effetti risentire la sua voce è ancora molto toccante, molto emozionante, molto forte».

Le parole della figlia di Milva a Storie Italiane

«Voglio aggiungere solo una cosa», ha detto ancora Martina: «Milva è stata non solo un’artista straordinaria ma anche una donna che ha dimostrato alle donne, e alle donne del nostro paese che si può essere capi del proprio destino. Prendersi in mano e vincere queste sfide terribili di uomini che abusano che distruggono le possibilità di essere di una donna», ha concluso.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Maggio 2023, 15:27

